Зеленский ответил относительно реакции США на удары по российским НПЗ
Киев • УНН
Зеленский заявил, что реакция США на удары по российским энергетическим объектам не была положительной.
Реакция США на удары по энергетическим объектам россии не была положительной. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, передает УНН.
Детали
Вспомнив об ударах по российским НПЗ интервьюер задал вопрос, предостерегали ли официальные лица США от таких атак на энергетические объекты в россии, на что Зеленский, как отмечается, ответил: "Реакция США на это не была положительной".
Однако Зеленский отметил, что Вашингтон не может ограничивать Украину в использовании оружия собственного производства.
"Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что мы не можем", - сказал Зеленский.
Президент выразил убеждение, что остановить российские атаки на энергосеть Украины можно, только заставив россию заплатить такую же цену.
"Если нет противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу энергосистему, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества... Это справедливо", - заявил Зеленский.
"Когда россия прекратит эти шаги, мы остановимся", - сказал он.
Дополнение
Источники Financial Times сообщали, что Вашингтон якобы призвал Украину прекратить атаки дронов на российские НПЗ, чтобы избежать еще большей эскалации и роста цен на энергоресурсы.
Глава МИД Дмитрий Кулеба не стал подтверждать информацию, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру и нефтяные объекты.
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