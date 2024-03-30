Зеленский ответил относительно реакции США на удары по российским НПЗ

Реакция США на удары по энергетическим объектам россии не была положительной. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, передает УНН.

Детали

Вспомнив об ударах по российским НПЗ интервьюер задал вопрос, предостерегали ли официальные лица США от таких атак на энергетические объекты в россии, на что Зеленский, как отмечается, ответил: "Реакция США на это не была положительной".

Однако Зеленский отметил, что Вашингтон не может ограничивать Украину в использовании оружия собственного производства.

"Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что мы не можем", - сказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что остановить российские атаки на энергосеть Украины можно, только заставив россию заплатить такую же цену.

"Если нет противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу энергосистему, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества... Это справедливо", - заявил Зеленский.

"Когда россия прекратит эти шаги, мы остановимся", - сказал он.

Дополнение

Источники Financial Times сообщали, что Вашингтон якобы призвал Украину прекратить атаки дронов на российские НПЗ, чтобы избежать еще большей эскалации и роста цен на энергоресурсы.

Глава МИД Дмитрий Кулеба не стал подтверждать информацию, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру и нефтяные объекты.