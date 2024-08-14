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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пентагон: восемь американских военных получили ранения в результате атаки беспилотника в Сирии

Пентагон: восемь американских военных получили ранения в результате атаки беспилотника в Сирии

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 22:45  •  6343 просмотра

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Восемь военнослужащих США получили ранения в результате атаки беспилотников на базу в Сирии. Трое уже оправились, другие проходят лечение от черепно-мозговых травм и отравления дымом.

Восемь военнослужащих США получили ранения в результате атаки беспилотников на базу в Сирии на прошлой неделе, сообщил Пентагон во вторник, впервые сообщив конкретные цифры о потерях в результате инцидента, передает УНН.

Детали

Представитель Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер сообщил журналистам во вторник, что трое военнослужащих уже оправились. Восемь военнослужащих прошли лечение после черепно-мозговых травм и отравления дымом.

США заявляют, что 900 их военнослужащих в Сирии и 2500 - в соседнем Ираке инструктируют и помогают местным силам, которые пытаются предотвратить возрождение "Исламского государства", которое в 2014 году захватило большие участки территории обеих стран, но позже было отвергнуто. Райдер добавил, что США считают, что атака была осуществлена силами, которые поддерживает Иран, но Пентагон работает над тем, чтобы определить, кто именно.

У Сирії в результаті атаки кілька військових США і коаліції отримали поранення - Reuters11 августа 2024, 01:35 • 32075 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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