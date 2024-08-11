В Сирии в результате атаки несколько военных США и коалиции получили ранения - Reuters
Киев • УНН
В пятницу в Сирии произошло нападение беспилотников на силы США и коалиции. Несколько военнослужащих получили легкие ранения, их перевели в другое место для оценки состояния.
Несколько военнослужащих США и коалиции были ранены в результате атаки беспилотников в пятницу в Сирии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что ранения не являются серьезными, но некоторые войска были переведены в отдельное место для дальнейшей оценки.
Отмечается, что 10 августа военные силы США на северо-востоке Сирии подверглись атаке с беспилотника. Нападение произошло в зоне высадки Румалин, где находятся американские войска вместе с силами коалиции, возглавляемой Штатами.
Эта атака стала уже второй за последние дни на ВС США на Ближнем Востоке.
Ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, где размещены силы США6 августа 2024, 02:30 • 120953 просмотра