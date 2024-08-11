В Сирии в результате атаки несколько военных США и коалиции получили ранения - Reuters

Несколько военнослужащих США и коалиции были ранены в результате атаки беспилотников в пятницу в Сирии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что ранения не являются серьезными, но некоторые войска были переведены в отдельное место для дальнейшей оценки.

Отмечается, что 10 августа военные силы США на северо-востоке Сирии подверглись атаке с беспилотника. Нападение произошло в зоне высадки Румалин, где находятся американские войска вместе с силами коалиции, возглавляемой Штатами.

Эта атака стала уже второй за последние дни на ВС США на Ближнем Востоке.

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