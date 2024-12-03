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Пентагон не фиксирует активного участия северокорейских войск в боях против Украины

Пентагон не фиксирует активного участия северокорейских войск в боях против Украины

Киев  •  УНН

 • 5059 просмотра

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Пентагон не фиксирует активного участия войск КНДР в наступательных операциях на фронте. По данным украинской разведки, 2000 военных КНДР уже переданы в боевые подразделения рф.

В Пентагоне не фиксируют активного участия войск в наступательных боевых действиях на линии фронта. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге 2 декабря, передает УНН.

Детали 

Пресс-секретаря Пентагона попросили прокомментировать слова Президента Украины Владимира Зеленского, который вчера заявил, что северокорейский солдат был убит во время боев. 

На данный момент мы не видели, чтобы северокорейские солдаты принимали активное участие в наступательных боевых действиях на линии фронта. Мы знаем, что во многих случаях они были интегрированы в российские подразделения, и нам известны сообщения о гибели солдат КНДР в результате украинских ударов по российским объектам. У нас нет цифр, которые вы могли бы назвать, но в целом пока мы не видели, чтобы КНДР участвовала в наступательных боевых операциях, хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это, скорее всего, произойдет

- заявил Патрик Райдер.

Дополнение

По данным украинской разведки, 2 тыс. военнослужащих направлены в бригаду морской пехоты и дивизии Воздушно-десантных войск рф, что будет означать три варианта развития событий: либо они будут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины, либо рф, либо останутся в боевом резерве на второй линии.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
pentagonПентагон
severnaya-koreyaСеверная Корея
patrik-s-raiderПатрик С. Райдер
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина