Процесс поставки оружия и боеприпасов в Украину из нового пакета помощи уже начался - Пентагон

США уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования после одобрения нового пакета помощи Украине. Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер в ходе брифинга 25 апреля, пишет УНН.

Я уверен, вы понимаете, что я не буду вдаваться в подробности относительно того, когда конкретные боеприпасы или оборудование попадут в Украину, скажу лишь, что мы уже выдвигаемся. Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое, как я уже упоминал ранее, будет там через несколько дней, если не раньше - сказал Райдер.

"Некоторые из этих вещей, пожалуй, займут больше времени, чем другие. Но когда дело доходит до таких важных средств, как боеприпасы, вы знаете, мы уже движемся, чтобы осуществлять эти поставки", - сказал спикер Пентагона.

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