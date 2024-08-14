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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пентагон обеспокоен военным сотрудничеством россии с Ираном, КНДР и Китаем

Пентагон обеспокоен военным сотрудничеством россии с Ираном, КНДР и Китаем

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 08:20  •  3606 просмотра

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Пентагон выразил обеспокоенность относительно усиления сотрудничества россии с Ираном, КНДР и Китаем в сфере вооружений. Особенно беспокоит намерение рф закупать оружие и боеприпасы в этих странах для войны в Украине.

В Пентагоне обеспокоены усилением сотрудничества россии с Ираном, КНДР и Китаем. В частности, из-за желания рф закупать оружие и боеприпасы в этих странах для поддержки войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер на пресс-конференции, передает УНН

Детали 

На вопрос, что  беспокоит Пентагон в связи с расширением сотрудничества в области вооружений между Северной Кореей и россией и сотрудничеством Ирана и Китая с рф Райдер ответил:  "Мы снова внимательно следим за этими отношениями и действительно обеспокоены, особенно в том, что касается России, которая стремится закупать оружие и боеприпасы в этих странах для поддержки своей войны против Украины. Поэтому мы будем продолжать внимательно следить за этим". 

Дополнение 

12 августа координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что военное сотрудничество России и КНДР опасно не только для Украины, но и для Индо-Тихоокеанского региона. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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