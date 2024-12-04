США в целях самообороны уничтожили несколько целей в Сирии-Пентагон
Киев • УНН
Американские военные уничтожили ракетные установки и танк Т-64 на востоке Сирии в ответ на обстрел базы MSS Euphrates. Пентагон расследует, кто стоит за атакой, предполагая причастность об иранских сил.
Американские военные нанесли удар по системам вооружения в восточной Сирии в рамках самообороны после атаки на их позиции. Об этом передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, пишет УНН.
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Отмечается, что удар не был связан с текущими действиями повстанцев в стране.
По словам Райдера, военные США поразили несколько систем вооружения, в том числе три мобильные ракетные установки и танк Т-64, после того как с этой территории были выпущены снаряды в направлении базы поддержки MSS Euphrates, где находятся американские войска.
Эти действия самообороны успешно устранили неизбежные угрозы для американского персонала и не имели отношения к более широким операциям в северо-западной Сирии
Пентагон продолжает выяснять, кто именно совершил атаку на военных США, но Райдер добавил, что в прошлом атаки из этого региона часто совершали проиранские силы. В этом районе также расположены подразделения сирийской армии.
На территории Сирии находится около 900 американских военнослужащих, которые сосредотачиваются на борьбе с боевиками Исламского государства в регионе.
Напомним
29 ноября сирийские повстанцы ворвались в Алеппо, взорвав два заминированных автомобиля на западной окраине. В результате боев погибли по меньшей мере 4 человека, повстанцы захватили более 50 сел и продвигаются к стратегическим объектам.
30 ноября впервые с 2016 года российские самолеты нанесли удар по второму крупнейшему городу Сирии - Алеппо.
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