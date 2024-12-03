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российские войска в Сирии бегут с позиций, кремль отправляет в регион наемников из "частных военных компаний" - ГУР

российские войска в Сирии бегут с позиций, кремль отправляет в регион наемников из "частных военных компаний" - ГУР

Киев  •  УНН

 • 7350 просмотра

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российский военный контингент в Сирии несет значительные потери и хаотично отступает после успехов оппозиции. москва приостановила ротации и планирует отправить наемников из "Африканского корпуса".

Личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из ― за успехов оппозиционных сил-захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения к Хомсу. Об этом во вторник, 3 декабря сообщило Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Детали

По данным украинской разведки, правительственная сирийская армия и военные подразделения рф несут значительные потери, бегут с позиций, оставляют вооружение и технику ― отступление носит хаотичный характер.

В город Хама, где происходят боевые столкновения, срочно отправляют арабско-русских переводчиков ― очевидно, как считают в ГУР, для нужд офицеров вс рф, пытающихся привести в чувство войска Башара Асада.  

Также плановые ротации российских войск в Сирии приостановлены.

На подмогу в ближневосточную страну московские вожди решили прислать наемников из "частных военных компаний" - ожидается прибытие боевиков, вероятно, из так называемого "Африканского корпуса"

- добавили в ГУР.

Напомним

В кремле в понедельник сообщили, что российский диктатор владимир путин обсудил в телефонном режиме  с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию, которая обострилась в Сирии.  Путин и президент Ирана во время диалога наметили план дальнейших контактов".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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