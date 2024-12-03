российские войска в Сирии бегут с позиций, кремль отправляет в регион наемников из "частных военных компаний" - ГУР
Киев • УНН
российский военный контингент в Сирии несет значительные потери и хаотично отступает после успехов оппозиции. москва приостановила ротации и планирует отправить наемников из "Африканского корпуса".
Личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из ― за успехов оппозиционных сил-захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения к Хомсу. Об этом во вторник, 3 декабря сообщило Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
Детали
По данным украинской разведки, правительственная сирийская армия и военные подразделения рф несут значительные потери, бегут с позиций, оставляют вооружение и технику ― отступление носит хаотичный характер.
В город Хама, где происходят боевые столкновения, срочно отправляют арабско-русских переводчиков ― очевидно, как считают в ГУР, для нужд офицеров вс рф, пытающихся привести в чувство войска Башара Асада.
Также плановые ротации российских войск в Сирии приостановлены.
На подмогу в ближневосточную страну московские вожди решили прислать наемников из "частных военных компаний" - ожидается прибытие боевиков, вероятно, из так называемого "Африканского корпуса"
Напомним
В кремле в понедельник сообщили, что российский диктатор владимир путин обсудил в телефонном режиме с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию, которая обострилась в Сирии. Путин и президент Ирана во время диалога наметили план дальнейших контактов".