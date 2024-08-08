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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия построит радиолокационную станцию для слежения за КНР и РФ в космосе - СМИ

Британия построит радиолокационную станцию для слежения за КНР и РФ в космосе - СМИ

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 17:57  •  7019 просмотра

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В Великобритании планируют построить станцию радиолокации для отслеживания действий Китая и России в космосе. Проект Darc является частью оборонного пакта Aukus между Британией, США и Австралией.

В Великобритании построят станцию радиолокации для отслеживания действий Китая и России в космическом пространстве. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Указано, что Королевские ВВС построят станцию в Пембрукшире в районе казарм Кавдор - там базируется секретный 14-й полк связи, подразделение радиоэлектронной борьбы.

Эта новая радиолокационная программа не только улучшит нашу осведомленность о дальнем космосе, но и поможет защитить наши космические активы вместе с нашими ближайшими партнерами

- уверен министр обороны Джон Хили.

Издание отмечает, что о планах строительства радиолокационной станции для отслеживания спутников Darc в Британии объявили три года назад. Тогда государство подчеркнуло, что она является национальным приоритетом.

Darc - это многонациональный проект, который берет свое начало в оборонном пакте Aukus между Великобританией, США и Австралией. Хотя основной частью проекта Aukus является строительство новых атомных подводных лодок для австралийских и британских флотов, оборонное сотрудничество между тремя странами постепенно растет в результате тесных связей, необходимых для передачи чувствительных технологий

- указывает издание.

Напомним,

Представитель Пентагона Пэт Райдер в мае заявил, что Россия запустила в космос спутник, который, по оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, на ту же орбиту, что и правительственный спутник США.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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