Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может получить политическую выгоду от затянувшейся войны на Ближнем Востоке, заявила Трита Парси из Института ответственного государственного управления Квинси в Вашингтоне, округ Колумбия. Такое заявление после атак Ирана на Израиль в субботу в эфире CCTVplus сделал аналитик Трита Парси, исполнительный вице-президент Института ответственного государственного управления в Квинси. Его слова цитирует УНН.

Сейчас Нетаньяху делал все возможное, чтобы отказаться от прекращения огня, как и президент Байден. Реальность такова, что цели Байдена и Нетаньяху здесь должны быть разными. Но Байден уступил Нетаньяху в течение последних семи месяцев. И Нетаньяху заинтересован в расширении войны и продолжении войны, потому что когда эта война закончится, закончится и его политическая карьера, и это будет также момент, когда его тюремное заключение, скорее всего, начнется, поэтому он не заинтересован в фактической деэскалации, дипломатии или прекращении огня. И вопрос в том, что если это интересы Соединенных Штатов, то в какой-то момент Байден должен поставить интересы США выше интересов Израиля и Нетаньяху. - переодетый Парси.

Детали

Парси, который также является основателем Национального ирано-американского совета, отметил, что администрация Байдена постоянно поддерживает шестимесячную осаду Израиля в секторе Газа, несмотря на заинтересованность США в достижении мира в регионе.

В субботу пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил в своем заявлении, что министр обороны США Ллойд Остин разговаривал по телефону с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, чтобы обсудить "срочную угрозу" на Ближнем Востоке, подтвердив свою непоколебимую поддержку обороны Израиля.

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Напомним

Иран запустил около 300 беспилотников, баллистических и крылатых ракет в сторону Израиля вечером вечером в субботу в ответ на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске 1 апреля, в результате которой погибли семь офицеров Стражей Исламской революции, в том числе два высокопоставленных командира.

Израиль утверждает, что перехватил около 99 процентов снарядов и беспилотников запущенных по их стране.

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Дополнительно

Почти три года над премьер-министром Израиля Нетаньяху "висит" судебный процесс. Йлму обвиняют в коррупции и взяточничестве. Однако, в конце июня сообщалось, что судьи считают обвинение выдвинутое против премьера, труднодоказательным. В октябре 2019 года его адвокаты заявили, что получили экспертное юридическое заключение, согласно которому он имеет право принимать подарки от близких друзей.

Сейчас считается, что это судебное разбирательство, включая возможные апелляции, вряд ли закончится раньше 2028-2029 годов. А учитывая войну в Израиле это судебное разбирательство может затянуться еще на более долгий срок.