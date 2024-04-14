Нетаньяху выиграет от длительной войны на Ближнем Востоке - СМИ

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Российские войска запустили две управляемые ракеты Х-59 в направлении Одесской области, но обе были успешно перехвачены и уничтожены украинской противовоздушной обороной над Черным морем.
Мощные взрывы в Днепре - СМИ
В Днепре, Украина, прогремели взрывы после того, как Вооруженные силы Украины предупредили о ракетной угрозе городу.
Израиль продолжает целенаправленный рейд по ликвидации террористов в Секторе Газа
Боевая группа 401-й бригады "Нахаль" вместе с другими подразделениями 162-й дивизии продолжает активные операции по обезвреживанию террористов и уничтожению террористической инфраструктуры в центральной части сектора Газа, включая строительство инженерного моста через реку Газа, обстрел нескольких террористических объектов, уничтожение пусковых ям и установок, используемых террористами для запуска ракет по Израилю, а также уничтожение десятков террористов в рукопашном бою и при поддержке авиации.
На Харьковщине россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина
В результате российских обстрелов села Слатино Дергачевского района Харьковской области ранена местная жительница, повреждены несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
На Харьковщине из-за вражеских обстрелов травмированы 10 человек: в прокуратуре показали последствия последних обстрелов
Десять гражданских лиц, в том числе водитель кареты скорой помощи, получили ранения в результате вражеских обстрелов российскими войсками различных сел Харьковской области.
россияне атаковали дроном Никополь: ранены три человека
В результате атаки российского беспилотника на Никополь трое мужчин в возрасте 47, 57 и 64 лет получили осколочные ранения, в том числе открытый перелом ноги, а также вызвали пожары и повреждения двух гражданских транспортных средств.
Клименко встретился с Главами МВД стран Балтии: говорили о защите гражданской и критической инфраструктуры
На встрече с министрами стран Балтии министр внутренних дел Украины обсудил вопросы безопасности, такие как нападения на инфраструктуру, минирование, миграция, торговля оружием и защита школ, а партнеры рассмотрели разрушения, вызванные российским вторжением, используя виртуальную реальность, и пообещали поддержку в виде средств, оборудования, тренингов и усилий по реконструкции до победы Украины.
На Сумщине из-за атаки российского бпла погиб водитель грузовика - ГСЧС
В результате атаки российского беспилотника в приграничном населенном пункте Сумского района загорелся гражданский грузовой автомобиль, и, несмотря на то, что спасатели быстро потушили пожар, водитель грузовика погиб.
Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые
Российские оккупанты убили одного человека и ранили еще двух, сбросив авиабомбу на село Очеретное Донецкой области.