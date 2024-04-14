Израиль продолжает целенаправленный рейд по ликвидации террористов в Секторе Газа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  164154 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  162402 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  164077 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  174148 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  127180 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137666 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162232 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139955 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134569 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117963 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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9 апреля 2024, 13:31  •  320497 просмотра

Израиль продолжает целенаправленный рейд по ликвидации террористов в Секторе Газа

Боевая группа 401-й бригады "Нахаль" вместе с другими подразделениями 162-й дивизии продолжает активные операции по обезвреживанию террористов и уничтожению террористической инфраструктуры в центральной части сектора Газа, включая строительство инженерного моста через реку Газа, обстрел нескольких террористических объектов, уничтожение пусковых ям и установок, используемых террористами для запуска ракет по Израилю, а также уничтожение десятков террористов в рукопашном бою и при поддержке авиации.

Война •   •  19829 просмотра
Израиль продолжает целенаправленный рейд по ликвидации террористов в Секторе Газа

На Харьковщине россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина

В результате российских обстрелов села Слатино Дергачевского района Харьковской области ранена местная жительница, повреждены несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Война •   •  19043 просмотра
На Харьковщине россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов травмированы 10 человек: в прокуратуре показали последствия последних обстрелов

Десять гражданских лиц, в том числе водитель кареты скорой помощи, получили ранения в результате вражеских обстрелов российскими войсками различных сел Харьковской области.

Война •   •  19216 просмотра
На Харьковщине из-за вражеских обстрелов травмированы 10 человек: в прокуратуре показали последствия последних обстрелов

россияне атаковали дроном Никополь: ранены три человека

В результате атаки российского беспилотника на Никополь трое мужчин в возрасте 47, 57 и 64 лет получили осколочные ранения, в том числе открытый перелом ноги, а также вызвали пожары и повреждения двух гражданских транспортных средств.

Война •   •  17487 просмотра
россияне атаковали дроном Никополь: ранены три человека

Клименко встретился с Главами МВД стран Балтии: говорили о защите гражданской и критической инфраструктуры

На встрече с министрами стран Балтии министр внутренних дел Украины обсудил вопросы безопасности, такие как нападения на инфраструктуру, минирование, миграция, торговля оружием и защита школ, а партнеры рассмотрели разрушения, вызванные российским вторжением, используя виртуальную реальность, и пообещали поддержку в виде средств, оборудования, тренингов и усилий по реконструкции до победы Украины.

Война •   •  19261 просмотра
Клименко встретился с Главами МВД стран Балтии: говорили о защите гражданской и критической инфраструктуры

На Сумщине из-за атаки российского бпла погиб водитель грузовика - ГСЧС

В результате атаки российского беспилотника в приграничном населенном пункте Сумского района загорелся гражданский грузовой автомобиль, и, несмотря на то, что спасатели быстро потушили пожар, водитель грузовика погиб.

Война •   •  16296 просмотра
На Сумщине из-за атаки российского бпла погиб водитель грузовика - ГСЧС

Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты убили одного человека и ранили еще двух, сбросив авиабомбу на село Очеретное Донецкой области.

Война •   •  15396 просмотра
Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые

Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

Иран утверждает, что его нападение на Израиль было актом "самообороны" в ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске, ссылаясь на право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.

Война •   •  16826 просмотра
Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

Страны G7 подтвердили свою поддержку Украине в восстановлении и развитии транспортной инфраструктуры, включая интеграцию украинской железнодорожной сети с европейской системой путей, создание новых трансграничных сообщений и обеспечение устойчивых и надежных глобальных цепей поставок. ,Утвердив свои намерения в Декларации

Война •   •  20646 просмотра
Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС

Из-за ошибок, допущенных в первые месяцы полномасштабного вторжения и потери спасателей, Министерство внутренних дел полностью пересмотрело все протоколы реагирования, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС.

Общество •   •  16607 просмотра
МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС