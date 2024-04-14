Израиль продолжает целенаправленный рейд по ликвидации террористов в Секторе Газа

Боевая группа 401-й бригады "Нахаль" вместе с другими подразделениями под руководством 162-й дивизии продолжает активные операции по нейтрализации террористов и разрушению террористической инфраструктуры в центральном секторе Газы. Об этом сообщили в Дневнике войны, пишет УНН.

Мы пришли сюда ночью, совершили рейд на местность, неожиданно застали врага. Впереди еще много работы, мы дойдем туда, где враг попытается закрепиться, мы уничтожим террористов. - рассказал командир 932-го батальона подполковник Дотан.

Военнослужащие ЦАХАЛа из 401 бригады построили инженерный мост для пересечения реки Газа, который делит северный и южный сектора Газа. Военные успешно пересекли два центральных моста и провели обстрел нескольких объектов террористической инфраструктуры в этом районе.

С помощью инженерных средств была обнаружена большая территория с пусковыми ямами и установками, которые использовали террористы в Газе для запуска ракет на территорию Израиля. Все эти установки были уничтожены.

Недавно бойцы бригады также уничтожили десятки террористов в рукопашных боях и при поддержке авиации в центральном секторе Газа.

Дополнительно

12 марта 2024 года сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дипломаты эвакуировали из сектора Газа еще 47 граждан Украины. Общее количество эвакуированных украинцев из сектора Газа за три этапа миссии составило 363 человека.