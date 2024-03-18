Нетаньяху отвергает призывы американских политиков провести досрочные выборы в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призыв лидера демократов в Сенате США Чака Шумера провести новые выборы. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Нетаньяху заявил, что призыв провести новые выборы является "абсолютно неуместным" и таким, что вредит войне Израиля против ХАМАС. Он также сказал, что призывы к новым выборам лишь отвлекают от решения конфликта.

Единственное правительство, над свержением которого мы должны работать сейчас, - это террористическая тирания в Газе - сказал он.

Нетаньяху пообещал противостоять любому давлению на Израиль с целью ослабить его стремление к ликвидации ХАМАС.

В воскресенье он заявил, что Израиль увеличивает количество грузовиков с продовольствием, которым разрешен въезд в Газу, но проблемой, препятствующей доставке помощи гражданскому населению, является разграбление грузовиков ХАМАСом.

По словам израильских официальных лиц, Рафах, последний значительный оплот ХАМАСа, имеет важное значение для уничтожения боевиков этой группировки. Хамас все еще держит там четыре батальона. В пятницу Нетаньяху одобрил планы наступления после заседания военного кабинета, хотя никаких подробностей не было обнародовано.

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Напомним

Нетаньяху уже неоднократно отказывался брать на себя обязательства по проведению досрочных выборов. Он ссылался на опросы, которые показывают, что большинство израильтян хотят досрочных выборов, но только после того, как война будет признана законченной.

Тем не менее, администрация Байдена все больше критикует премьер-министра Израиля из-за его отношения к конфликту с ХАМАС. Шумер, нью-йоркский демократ и самый высокий еврейский избранный чиновник в правительстве США, заявил на прошлой неделе, что Нетаньяху "сбился с пути" и призвал к новым выборам, направленным на выбор нового правительства.

Нынешнему израильскому правительству меньше года, и следующие плановые выборы должны состояться в 2026 году.

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