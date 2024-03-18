Растет беспокойство перед наступлением Израиля на Рафах: Ожидается эвакуация 1,4 миллиона палестинцев

Растет беспокойство из-за приближения наступления Израиля на Рафах, где находится 1,4 миллиона палестинцев. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Угроза наступления Израиля на самый южный город Газы, Рафах, вызвала серьезное беспокойство среди международного сообщества.

Глава Всемирной организации здравоохранения обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который объявил планы наступления Израиля на город Рафах.

Однако офис Нетаньяху сообщил, что военные готовятся эвакуировать около 1,4 миллиона палестинцев, которые застряли в Рафахе.

Добавим

Ранее Белый дом заявил, что до сих пор не видел ни одного надежного плана от израильского правительства по защите гражданского населения.

Израильские власти одобрили план атаки на Рафах