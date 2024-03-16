Израильские власти одобрили план атаки на Рафах

Израиль одобрил потенциальную атаку на город Рафах на юге сектора Газа, сохранив при этом надежду на прекращение огня, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что он одобрил план атаки на город в южной части сектора Газа, где после пяти месяцев войны скрывается более половины из 2,3 миллиона жителей палестинского анклава.

Международные союзники и критики призвали Нетаньяху воздержаться от атаки на Рафах, опасаясь многочисленных жертв среди гражданского населения. Однако Израиль утверждает, что это один из последних тайников ХАМАСа - движения, которое он пообещал уничтожить. Израиль также заявил, что местные жители будут эвакуированы.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не видели плана по Рафаху, но хотели бы с ним ознакомиться. По словам Кирби, предложение ХАМАС о прекращении огня в обмен на освобождение заложников находится в пределах возможного.

Дополнение

Агентство Reuters сообщило, что ХАМАС представил посредникам и США предложение о прекращении огня, предусматривающее освобождение израильских заложников в обмен на свободу для палестинских заключенных, 100 из которых отбывают пожизненное заключение.

В заявлении офиса Нетаньяху относительно плана атаки на Рафах говорится, что требования ХАМАС об освобождении заложников являются нереалистичными, но израильская делегация все равно отправится в Доху.

В заявлении Израиля говорится, что ЦАХАЛ "готовится к операции и эвакуации населения" Рафаха. В документе не указываются временные рамки, и нет никаких свидетельств дополнительных приготовлений на местах.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил журналистам в Австрии, что США хотят, чтобы Израиль представил четкий и реализованный план по Рафаху, включая вывод гражданского населения из-под удара.

Армия Израиля представила правительству план эвакуации Рафаха