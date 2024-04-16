Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона

Украина имеет срочную потребность в ПВО, сообщил во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает УНН.

Детали

Я не буду вдаваться в конкретные временные сроки, кроме того, чтобы сказать, что мы должны просто срочно предоставить им такие возможности сказал Патрик Райдер

Представитель Пентагона отметил необходимость конкретных усилий со стороны Соединенных Штатов.

Прежде всего, нам нужно, чтобы Конгресс принял законопроект с дополнительным финансированием подчеркнул Райдер.

По его словам, США продолжат тесные консультации как с Украиной, так и с союзниками и партнерами по поддержке ВСУ.

Контекст

Советник Белого дома по вопросам коммуникации в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что финансирование Израиля и Украины должно быть вынесено на рассмотрение Палаты представителей "как можно быстрее".

Зеленский встретился с главой МИД Норвегии: говорили о ПВО и ПРО для Украины