Зеленский встретился с главой МИД Норвегии: говорили о ПВО и ПРО для Украины

Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Королевства Норвегия Эспеном Бартом Эйдом, который прибыл в Украину с визитом. О чем говорили политики рассказали в пресс-службе украинского главы государства, передает УНН.

Как всегда с Норвегией, содержательно и вполне практично. Наши команды уже завершили подготовку двустороннего соглашения по безопасности. Мы обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Но самое насущное - укрепление нашей ПВО. Благодарен Норвегии за поддержку и понимание потребностей Украины! - написал Зеленский в телеграм по итогам встречи.

Детали

Отмечается, что Зеленский проинформировал норвежского дипломата о текущей ситуации безопасности в стране, в частности об усилении массированных ракетных обстрелов критической инфраструктуры со стороны государства-агрессора РФ.

Отдельно политики обсудили ситуацию в сфере противовоздушной и противоракетной обороны Украины, обменялись мнениями относительно возможных направлений расширения помощи со стороны Норвегии в этом вопросе.

Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно

Президент поблагодарил Норвегию за весомый вклад в укрепление оборонных возможностей Сил обороны Украины. В частности, за военную и гуманитарную помощь на сумму около 7,1 млрд долл. США, которую Украина получает в рамках многолетней программы им. Ф. Нансена спланированной на 2023-2027 гг.

Рассчитываем на поддержку правительства Норвегии и Стортинга в принятии решения о значительном расширении объема помощи Украине в рамках этой программы. - отметил Президент.

Норвегия передаст Украине модернизированные самолеты F-16 с более дальними ударными возможностями - глава МИД Норвегии