Зеленский встретился с главой МИД Норвегии: говорили о ПВО и ПРО для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  107438 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  201986 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194814 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194748 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189457 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  388024 просмотра

Зеленский встретился с главой МИД Норвегии: говорили о ПВО и ПРО для Украины

Зеленский встретился с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде во время своего визита в Украину, обсудив дальнейшее оборонное сотрудничество, усиление противовоздушной обороны Украины при поддержке Норвегии и расширение военной и гуманитарной помощи Норвегии на сумму около 7,1 миллиарда долларов США в рамках программы Фритьофа Нансена на 2023-2027 годы.

Война •   •  2850 просмотра
Зеленский встретился с главой МИД Норвегии: говорили о ПВО и ПРО для Украины

США и G7 непублично сдерживают Израиль относительно возмездия на атаку Ирана, но возможные варианты решений уже обсуждаются

США и G7 в частном порядке призывают Израиль воздержаться от ответных действий на атаки Ирана, чтобы избежать эскалации, но Израиль рассматривает варианты ответных действий.

Новости Мира •   •  2870 просмотра
США и G7 непублично сдерживают Израиль относительно возмездия на атаку Ирана, но возможные варианты решений уже обсуждаются

В столице Грузии на митинг против законопроекта "об иноагентах" вышли более 5 тыс. человек

Тысячи людей протестуют в Тбилиси против предложенного закона об "иностранных агентах", перекрывая движение и митингуя возле парламента.

Новости Мира •   •  3282 просмотра
В столице Грузии на митинг против законопроекта "об иноагентах" вышли более 5 тыс. человек

"Это была акция запугивания": премьер Греции уверен, что рф намеренно обстреляла Одессу во время его визита в город

Премьер Греции уверен, что российские войска намеренно нанесли ракетный удар по Одессе, чтобы запугать Афины, когда он и президент Украины Владимир Зеленский находились с визитом в городе.

Война •   •  5590 просмотра
"Это была акция запугивания": премьер Греции уверен, что рф намеренно обстреляла Одессу во время его визита в город

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Служба безопасности Украины опровергла заявления о том, что некая "сторона защиты" обжаловала в москве заочный арест главы СБУ Василия Малюка, назвав это частью российской дискредитационной кампании.

Война •   •  14429 просмотра
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

В Бахмутском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои - Генштаб

87 боевых столкновений произошло в Украине в понедельник, самые интенсивные бои велись на Бахмутском и Новопавловском направлениях, где украинские войска отбили многочисленные российские атаки, несмотря на активные наступательные действия оккупантов под прикрытием авиации.

Война •   •  5685 просмотра
В Бахмутском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои - Генштаб

В Кривом Роге энергетики провели аварийное отключение света фактически по всему городу - Вилкул

В Кривом Роге было осуществлено аварийное отключение электроэнергии по всему городу, больницы и объекты критической инфраструктуры были переведены на генераторы, и ожидается, что электроснабжение будет восстановлено через несколько часов.

Общество •   •  6547 просмотра
В Кривом Роге энергетики провели аварийное отключение света фактически по всему городу - Вилкул

Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях

В Нью-Йорке начался уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по факту сокрытия платежей порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, который он назвал "атакой на Америку" и "политическим преследованием".

Новости Мира •   •  7333 просмотра
Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях

россияне ударили по Кировоградщине баллистикой - Силы обороны Юга

Российские оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой по Кировоградской области в Украине. Предварительно пострадавших нет, экстренные службы работают на месте попадания и оценивают последствия удара.

Война •   •  9023 просмотра
россияне ударили по Кировоградщине баллистикой - Силы обороны Юга

Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики: говорили об усилении устойчивости украинской энергосистемы

Министр энергетики Украины обсудил с комиссаром ЕС последствия российских атак на энергетические объекты Украины, потребность в оборудовании для восстановления и усиления устойчивости энергетической системы, а также важность украинских подземных хранилищ газа для европейской энергетической безопасности.

Война •   •  8484 просмотра
Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики: говорили об усилении устойчивости украинской энергосистемы