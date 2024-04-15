Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде в Киеве, где обсудили пакет долгосрочной поддержки для Украины, увеличение "Программы имени Фритьофа Нансена" и участие Норвегии в помощи в получении систем ПВО Patriot из других стран. Об этом Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции, передает УНН.

"В целом политический диалог между нашими странами активно развивается. В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский был в Норвегии. Премьер-министр Норвегии был в Киеве на День Независимости. Действительно наши связи, основанные еще викингами, сейчас вернулись к той же мощной динамике. Напомню, что Норвегия является одним из крупнейших и последовательных партнеров Украины. Высоко ценим пятилетний пакет долгосрочной поддержки для Украины, "Программу имени Фритьофа Нансена". Сегодня мы говорили не только о том, как использовать эту программу, но и о том, что сформировалась объективная потребность в ее увеличении", - сказал Кулеба.

Он отметил, что дискуссии по увеличению программы продолжаются в Норвегии.

"Будем благодарны за самое быстрое решение. Благодарен Норвегии за участие в авиационной коалиции. Мы обсудили ход подготовки пилотов для F-16 и передачи этих самолетов. Процесс идет по плану. Отдельно обсудили украинскую Формулу мира. Здесь Норвегия занимает активную позицию и мы благодарны за это. Но главная тема переговоров была системы ПВО", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что норвежские системы NASAMS чрезвычайно эффективно зарекомендовали в Украине.

"Благодарны за то, что правительство Норвегии прилагает усилия, чтобы Украина имела больше таких систем, но правительство Норвегии имеет инструменты и возможности, чтобы помочь нам получить системы Patriot и мы эту тему тоже сегодня обсудили", - резюмировал глава МИД.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров к неординарным, смелым шагам и передать Украине системы ПВО, оружие и боеприпасы.