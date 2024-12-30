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Кім Чен Ин обіцяє посилити антиамериканську політику напередодні повернення Трампа

Кім Чен Ин обіцяє посилити антиамериканську політику напередодні повернення Трампа

Київ • УНН

 • 25260 перегляди

Лідер КНДР оголосив про посилення антиамериканської політики під час п'ятиденного пленуму Трудової партії. Експерти вважають малоймовірним відновлення переговорів між Кімом і Трампом через підтримку КНДР війни росії проти України.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, під час п'ятиденного пленуму Трудової партії пообіцяв "жорсткішу" політику щодо США.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв проводити "найжорсткішу" антиамериканську політику, повідомили ЗМІ КНДР в неділю.
Кім назвав США "найреакційнішою державою, яка вважає антикомунізм своєю незмінною державною політикою", через що Пхеньян готовий почати "агресивну політику" реагування.

Багато експертів вважають, що швидке відновлення переговорів між Кімом і Трампом є малоймовірним. План, оголошений Кімом Чен Ином на пленарному засіданні, яке завершилося в п'ятницю, відбувається в той час, коли Сполучені Штати навряд чи ставитимуть Північну Корею на перше місце у своїх військових пріоритетах. Як пише AP, Трамп спочатку зосередиться на війні рф проти України та на проблемах військового конфлікту на Близькому Сході. Підтримка Північною Кореєю війни росії проти України є викликом для зусиль з відродження дипломатії, наголошують експерти.

Нагадаємо

Пхеньян поглибив військову співпрацю з росією, навіть надавши зброю і, за оцінками Вашингтона, Києва і Сеула, - до 10 000 чоловік для підтримки війни рф проти України.

Білий дім підтвердив переміщення північнокорейських військових на передову для участі в бойових діях в Україні. За даними Джона Кірбі, КНДР вже втратила кілька десятків солдатів убитими та пораненими.

За попередніми даними, кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині перевищує 3 тисячі осіб. Президент попередив про ризики подальшого збільшення військової допомоги від Північної Кореї росії.

ЗСУ виявили блокнот північнокорейського найманця на Курщині з привітанням товаришу. У записі солдат Гьонг Хонг Джонг вітає друга з днем народження, перебуваючи на території РФ.

ООН розслідує, як Північна Корея отримала мільярди доларів за допомогою кібератак для розвитку своєї ядерної програми08.02.24, 13:53 • 23781 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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