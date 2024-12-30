Ким Чен Ын обещает усилить антиамериканскую политику в преддверии возвращения Трампа
Киев • УНН
Лидер КНДР объявил об ужесточении антиамериканской политики во время пятидневного пленума Трудовой партии. Эксперты считают маловероятным возобновление переговоров между Кимом и Трампом из-за поддержки КНДР войны России против Украины.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, во время пятидневного пленума Трудовой партии пообещал «более жесткую» политику в отношении США.
Передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал проводить «самую жесткую» антиамериканскую политику, сообщили СМИ КНДР в воскресенье.
Ким назвал США «самым реакционным государством, которое считает антикоммунизм своей неизменной государственной политикой», из-за чего Пхеньян готов начать «агрессивную политику». реагирования.
Многие эксперты считают, что скорое возобновление переговоров между Кимом и Трампом маловероятно. План, объявленный Кимом Чен Ыном на пленарном заседании, которое завершилось в пятницу, происходит в то время, когда Соединенные Штаты вряд ли будут ставить Северную Корею на первое место в своих военных приоритетах. Как пишет AP, Трамп сначала сосредоточится на войне РФ против Украины и на проблемах военного конфликта на Ближнем Востоке. Поддержка Северной Кореей войны России против Украины является вызовом для усилий по возрождению дипломатии, отмечают эксперты.
Напомним,
Пхеньян углубил военное сотрудничество с россией, даже предоставив оружие и, по оценкам Вашингтона, Киева и Сеула, - до 10 000 человек для поддержки войны рф против Украины.
Белый дом подтвердил перемещение северокорейских военных на передовую для участия в боевых действиях в Украине. По данным Джона Кирби, КНДР уже потеряла несколько десятков солдат убитыми и ранеными.
По предварительным данным, количество убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает 3 тысячи человек. Президент предупредил о рисках дальнейшего увеличения военной помощи от Северной Кореи России.
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