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Ким Чен Ын обещает усилить антиамериканскую политику в преддверии возвращения Трампа

Ким Чен Ын обещает усилить антиамериканскую политику в преддверии возвращения Трампа

Киев  •  УНН

 • 1785 просмотра

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Лидер КНДР объявил об ужесточении антиамериканской политики во время пятидневного пленума Трудовой партии. Эксперты считают маловероятным возобновление переговоров между Кимом и Трампом из-за поддержки КНДР войны России против Украины.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, во время пятидневного пленума Трудовой партии пообещал «более жесткую» политику в отношении США.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал проводить «самую жесткую» антиамериканскую политику, сообщили СМИ КНДР в воскресенье.
Ким назвал США «самым реакционным государством, которое считает антикоммунизм своей неизменной государственной политикой», из-за чего Пхеньян готов начать «агрессивную политику». реагирования.

Многие эксперты считают, что скорое возобновление переговоров между Кимом и Трампом маловероятно. План, объявленный Кимом Чен Ыном на пленарном заседании, которое завершилось в пятницу, происходит в то время, когда Соединенные Штаты вряд ли будут ставить Северную Корею на первое место в своих военных приоритетах. Как пишет AP, Трамп сначала сосредоточится на войне РФ против Украины и на проблемах военного конфликта на Ближнем Востоке. Поддержка Северной Кореей войны России против Украины является вызовом для усилий по возрождению дипломатии, отмечают эксперты.

Напомним,

Пхеньян углубил военное сотрудничество с россией, даже предоставив оружие и, по оценкам Вашингтона, Киева и Сеула, - до 10 000 человек для поддержки войны рф против Украины.

Белый дом подтвердил перемещение северокорейских военных на передовую для участия в боевых действиях в Украине. По данным Джона Кирби, КНДР уже потеряла несколько десятков солдат убитыми и ранеными.

По предварительным данным, количество убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает 3 тысячи человек. Президент предупредил о рисках дальнейшего увеличения военной помощи от Северной Кореи России.

ВСУ обнаружили блокнот северокорейского наемника на Курщине с поздравлением товарищу. В записи солдат Гьонг Хонг Джонг поздравляет друга с днем рождения, находясь на территории РФ.

ООН расследует, как Северная Корея получила миллиарды долларов с помощью кибератак для развития своей ядерной программы8 февр. 2024, 11:53 • 23641 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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