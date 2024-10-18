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Білий дім підтримує План перемоги Зеленського - Кірбі

Київ • УНН

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США підтримують План перемоги президента України Зеленського, але все ще обговорюють деталі. Кірбі наголосив, що мир має бути визнаний Зеленським та українським народом.

Білий дім підтримує План перемоги Зеленського - Кірбі

США все ще обговорюють подробиці Плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Але таку ініціативу Вашингтон підтримує. Про це заявив координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, пише УНН.

Ми все ще розглядаємо його в деталях. Тому я не збираюся вдаватися до подробиць кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого світу,

- сказав він.

Деталі

Він також додав, що дуже важливо, щоб мир, який буде досягнутий, був визнаний Зеленським та українським народом.

При цьому речник Ради нацбезпеки Білого дому запевнив, що США не збираються обговорювати Україну без України з тими іноземними лідерами, які не приймають плани Зеленського щодо досягнення справедливого миру.

Команда Білого дому найближчим часом прибуде в Україну з відповіддю на План перемоги - Зеленський18.10.24, 17:20 • 17462 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
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