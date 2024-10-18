Белый дом поддерживает План победы Зеленского - Кирби

США все еще обсуждают подробности Плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Но такую инициативу Вашингтон поддерживает. Об этом заявил координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, пишет УНН.

Мы все еще рассматриваем его в деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но скажу, что, как мы четко дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского по справедливому миру, - сказал он.

Детали

Он также добавил, что очень важно, чтобы мир, который будет достигнут, был признан Зеленским и украинским народом.

При этом представитель Совета нацбезопасности Белого дома заверил, что США не собираются обсуждать Украину без Украины с теми иностранными лидерами, которые не принимают планы Зеленского по достижению справедливого мира.

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