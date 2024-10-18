Белый дом поддерживает План победы Зеленского - Кирби
Киев • УНН
США поддерживают План победы президента Украины Зеленского, но все еще обсуждают детали. Кирби подчеркнул, что мир должен быть признан Зеленским и украинским народом.
США все еще обсуждают подробности Плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Но такую инициативу Вашингтон поддерживает. Об этом заявил координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, пишет УНН.
Мы все еще рассматриваем его в деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но скажу, что, как мы четко дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского по справедливому миру,
Детали
Он также добавил, что очень важно, чтобы мир, который будет достигнут, был признан Зеленским и украинским народом.
При этом представитель Совета нацбезопасности Белого дома заверил, что США не собираются обсуждать Украину без Украины с теми иностранными лидерами, которые не принимают планы Зеленского по достижению справедливого мира.
Команда Белого дома в ближайшее время прибудет в Украину с ответом на План победы - Зеленский18 октября 2024, 14:20 • 11770 просмотров