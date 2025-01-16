Білий дім "впевнений", виниклі питання в угоді Ізраїлю і ХАМАС можна вирішити, припинення вогню може стартувати в неділю

США знають про проблеми, що виникли в останню хвилину, які закривають останні деталі угоди про припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем та ХАМАС, про яку було оголошено вчора, за словами представника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, який, проте, висловлює впевненість, що угода почне виконуватись у неділю, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Коментарі Кірбі пролунали в той час, як Ізраїль все ще утримується від офіційного оголошення про досягнення угоди, наполягаючи на тому, що деталі ще потрібно узгодити, і що ХАМАС в останню хвилину вносить корективи в переговори.

"Ми знаємо про ці питання, які прем'єр-міністр порушив сьогодні вдень, у їхній час, і ми працюємо над цим. Наша команда на місці фактично працює з ним та його командою, щоб усе це залагодити, вирівняти та просунути вперед", - сказав Кірбі у програмі Meet the Press на каналі NBC.

Сьогодні вранці канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю опублікувала заяву, у якій звинуватила ХАМАС у відмові від деяких домовленостей та створенні "кризи" під час укладання угоди.

У Нетаньягу заявили про створення ХАМАС "кризи" в останню хвилину: затримується схвалення угоди про припинення вогню

"Очевидно, це має схвалювати ізраїльський уряд, і прем'єр-міністр Нетаньягу це знає. Він також працює над цим процесом, але ми впевнені, що зможемо вирішити ці питання, що з'явилися в останню хвилину, і зрушити справу з мертвої точки, і це припинення вогню може набути чинності з неділі", - зазначив він.

Тим часом Sky News повідомляє, що Ізраїль "продовжує переговори у Катарі".

За словами представника уряду країни, ізраїльська переговорна група все ще перебуває у Катарі, намагаючись подолати виниклі в останню хвилину питання.

"На даний момент деталі угоди ще не фіналізовані, і переговорна група продовжує свої зусилля щодо досягнення рішення", - сказав представниу уряду Девід Менсер на пресконференції.

Він також підтвердив, що ізраїльська переговорна група все ще перебуває в Досі і уряд хоче повернути заручників додому.

"Ізраїль не буде робити жодних офіційних заяв про успіх цих переговорів і подальше засідання кабінету", - додав він.

Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню в секторі Газа і звільнення заручників - ЗМІ