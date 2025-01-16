Белый дом "уверен", возникшие вопросы в соглашении Израиля и ХАМАС можно решить, прекращение огня может стартовать в воскресенье

США знают о проблемах, возникших в последнюю минуту, которые закрывают последние детали соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, о котором было объявлено вчера, по словам представителя Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, который, однако, выражает уверенность, что соглашение начнет выполняться в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Комментарии Кирби прозвучали в то время, как Израиль все еще воздерживается от официального объявления о достижении соглашения, настаивая на том, что детали еще нужно согласовать, и что ХАМАС в последнюю минуту вносит коррективы в переговоры.

"Мы знаем об этих вопросах, которые премьер-министр поднял сегодня днем, в их время, и мы работаем над этим. Наша команда на месте фактически работает с ним и его командой, чтобы все это уладить, выровнять и продвинуть вперед", - сказал Кирби в программе Meet the Press на канале NBC.

Сегодня утром канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала заявление, в котором обвинила ХАМАС в отказе от некоторых договоренностей и создании "кризиса" при заключении соглашения.

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"Очевидно, это должно одобрять израильское правительство, и премьер-министр Нетаньяху это знает. Он также работает над этим процессом, но мы уверены, что сможем решить эти вопросы, появившиеся в последнюю минуту, и сдвинуть дело с мертвой точки, и это прекращение огня может вступить в силу с воскресенья", - отметил он.

Тем временем Sky News сообщает, что Израиль "продолжает переговоры в Катаре".

По словам представителя правительства страны, израильская переговорная группа все еще находится в Катаре, пытаясь преодолеть возникшие в последнюю минуту вопросы.

"На данный момент детали соглашения еще не финализированы, и переговорная группа продолжает свои усилия по достижению решения", - сказал представитель правительства Дэвид Менсер на пресс-конференции.

Он также подтвердил, что израильская переговорная группа все еще находится в Дохе и правительство хочет вернуть заложников домой.

"Израиль не будет делать никаких официальных заявлений об успехе этих переговоров и дальнейшем заседании кабинета", - добавил он.

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