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У США розповіли, чи зможуть доставити Україні всю зброю з нових пакетів допомоги до 20 січня

Київ • УНН

 • 68949 перегляди

Пентагон повідомив, що не зможе поставити все озброєння з пакета допомоги на $2,5 млрд до 20 січня. Постачання триватимуть і після відходу нинішньої адміністрації США.

У Пентагоні заявили, що досить імовірно, що вони не встигнуть поставити Україні всю зброю з нових пакетів допомоги на 2,5 мільярда доларів до 20 січня. Про це заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, пише УНН.

На запитання про те, чи буде вся нова допомога повністю доставлена до України до дати закінчення повноважень нинішньої адміністрації 20 січня, Сінгх пояснив, що «можливості та обладнання надходять з наших полиць у міру їхньої доступності».

«(Тому - ред.) досить імовірно, що ви побачите, як більше можливостей буде продовжувати надходити в Україну після відходу цієї адміністрації, це цілком нормально», - сказав Сінгх.

Доповнення

Днями президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на майже 2,5 мільярда доларів.

Радник Білого дому Джон Кірбі повідомляв, що США найближчими днями оголосять про додаткову безпекову допомогу для України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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