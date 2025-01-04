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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США рассказали, смогут ли доставить Украине все оружие из новых пакетов помощи до 20 января

В США рассказали, смогут ли доставить Украине все оружие из новых пакетов помощи до 20 января

Киев  •  УНН

 • 3838 просмотра

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Пентагон сообщил, что не сможет поставить все вооружение из пакета помощи на $2,5 млрд до 20 января. Поставки продолжатся и после ухода нынешней администрации США.

В Пентагоне заявили, что весьма вероятно, что они не успеют поставить Украине все оружие из новых пакетов помощи на 2,5 миллиарда долларов до 20 января. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, пишет УНН.

На вопрос о том, будет ли вся новая помощи полностью доставлены в Украину до даты окончания полномочий нынешней администрации 20 января, Сингх объяснил, что "возможности и оборудование поступают с наших полок по мере их доступности".

"(Поэтому - ред.) весьма вероятно, что вы увидите, как больше возможностей будет продолжать поступать в Украину после ухода этой администрации, это вполне нормально", — сказал Сингх.

Дополнение

Днями президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на почти 2,5 миллиарда долларов.

Советник Белого дома Джон Кирби сообщал, что США в ближайшие дни объявят о дополнительной помощи по безопасности для Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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