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Байден говоритиме про війну в Україні на Генасамблеї ООН - Білий дім

Байден говоритиме про війну в Україні на Генасамблеї ООН - Білий дім

Київ • УНН

 • 19331 перегляди

Президент США Джо Байден виступить на 79-му засіданні Генасамблеї ООН наступного тижня. Він говоритиме про війну в Україні та інші глобальні проблеми, підтверджуючи лідерство Америки на світовій арені.

Президент США Джо Байден під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН наступного тижня говоритиме про війну в Україні. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 18 вересня, пише УНН

Президент (Джо Байден) вирушить до Нью-Йорка в понеділок вдень на 79-те засідання Генеральної Асамблеї ООН. У всіх своїх виступах у Нью-Йорку він підтверджуватиме лідерство Америки на світовій арені, він об'єднуватиме глобальні зусилля для вирішення найгостріших світових проблем, включаючи клімат, епідемію опіоїдів, мобілізацію ресурсів для країн, що розвиваються, управління ризиками та перевагами штучного інтелекту та надання допомоги у припиненні жорстоких воєн у секторі Газа, в Україні та Судані, а також багато інших критично важливих питань

- сказав Кірбі.

Виступ Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН: ЗМІ назвали нову дату18.09.24, 22:58 • 46728 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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