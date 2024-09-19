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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден будет говорить о войне в Украине на Генассамблее ООН - Белый дом

Байден будет говорить о войне в Украине на Генассамблее ООН - Белый дом

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 06:16  •  12148 просмотра

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Президент США Джо Байден выступит на 79-м заседании Генассамблеи ООН на следующей неделе. Он будет говорить о войне в Украине и других глобальных проблемах, подтверждая лидерство Америки на мировой арене.

Президент США Джо Байден во время выступления на заседании Генассамблеи ООН на следующей неделе будет говорить о войне в Украине. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга 18 сентября, пишет УНН

Президент (Джо Байден) отправится в Нью-Йорк в понедельник днем на 79-е заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Во всех своих выступлениях в Нью-Йорке он будет подтверждать лидерство Америки на мировой арене, он будет объединять глобальные усилия для решения самых острых мировых проблем, включая климат, эпидемию опиоидов, мобилизацию ресурсов для развивающихся стран, управление рисками и преимуществами искусственного интеллекта и оказание помощи в прекращении жестоких войн в секторе Газа, в Украине и Судане, а также многие другие критически важные вопросы

- сказал Кирби.

Виступ Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН: ЗМІ назвали нову дату18 сентября 2024, 19:58 • 44147 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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