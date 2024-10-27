Генсек НАТО зробить заяву щодо військ КНДР після зустрічі з делегацією Південної Кореї
Київ • УНН
28 жовтня делегація Південної Кореї представить НАТО інформацію про розгортання військ КНДР на території рф. Після засідання генсек НАТО Марк Рютте проведе прес-конференцію.
Завтра Генсек НАТО виступить із заявою про війська КНДР у терористичній країні. Про це повідомляє пресслужба, передає УНН.
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28 жовтня делегація високого рівня з Південної Кореї представить інформацію раді Північноатлантичного альянсу щодо розгортання військових підрозділів КНДР на території рф.
Запрошення до участі в заході отримали посли країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Австралії, Японії та Нової Зеландії.
Після завершення засідання генсек НАТО Марк Рютте дасть прес-конференцію для представників ЗМІ.
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