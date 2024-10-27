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Генсек НАТО зробить заяву щодо військ КНДР після зустрічі з делегацією Південної Кореї

Київ • УНН

 • 49761 перегляди

28 жовтня делегація Південної Кореї представить НАТО інформацію про розгортання військ КНДР на території рф. Після засідання генсек НАТО Марк Рютте проведе прес-конференцію.

Генсек НАТО зробить заяву щодо військ КНДР після зустрічі з делегацією Південної Кореї

Завтра Генсек НАТО виступить із заявою про війська КНДР у терористичній країні. Про це повідомляє пресслужба, передає УНН.

Деталі

28 жовтня делегація високого рівня з Південної Кореї представить інформацію раді Північноатлантичного альянсу щодо розгортання військових підрозділів КНДР на території рф.

Запрошення до участі в заході отримали посли країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Австралії, Японії та Нової Зеландії.

Після завершення засідання генсек НАТО Марк Рютте дасть прес-конференцію для представників ЗМІ.

Нагадаємо

Раніше радник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США не виключають можливості розгортання військових підрозділів КНДР в районі курської області.

У курську область до понеділка перекинуть 5 тис. солдатів із КНДР - NYT26.10.24, 17:12 • 54997 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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