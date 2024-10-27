Генсек НАТО сделает заявление по войскам КНДР после встречи с делегацией Южной Кореи
Киев • УНН
28 октября делегация Южной Кореи представит НАТО информацию о развертывании войск КНДР на территории рф. После заседания генсек НАТО Марк Рютте проведет пресс-конференцию.
Завтра Генсек НАТО выступит с заявлением о войсках КНДР в террористической стране. Об этом сообщает пресс-служба, передает УНН.
Детали
28 октября делегация высокого уровня из Южной Кореи представит информацию совету Североатлантического альянса относительно развертывания военных подразделений КНДР на территории РФ.
Приглашение к участию в мероприятии получили послы стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Австралии, Японии и Новой Зеландии.
После завершения заседания генсек НАТО Марк Рютте даст пресс-конференцию для представителей СМИ.
Напомним
Ранее советник Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не исключают возможности развертывания военных подразделений КНДР в районе курской области.
В курскую область к понедельнику перебросят 5 тыс. солдат с КНДР - NYT26 октября 2024, 14:12 • 53979 просмотров