В курскую область к понедельнику перебросят 5 тыс. солдат с КНДР - NYT
Киев • УНН
До понедельника в курскую область рф прибудет 5 тысяч северокорейских военных из элитного подразделения. Пока неизвестно, какую роль они будут играть в боевых действиях против Украины.
К понедельнику, 28 октября, ожидается, что в курскую область рф перебросят 5 тыс. северокорейских солдат, которые являются частью элитного подразделения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского чиновника, передает УНН.
Детали
Как сообщили изданию один украинский и два американских чиновника, несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в курскую область на западе россии, где, как ожидается, они примут участие в предстоящем российском контрнаступлении.
Источник сообщает, что северокорейские войска еще не вступили в бой, и пока не ясно, какую роль они будут играть.
Какова бы ни была их роль, заявили чиновники, любой значительный контингент северокорейских войск позволит россии держать больше своих сил на востоке Украины, где они смогут сосредоточиться на захвате как можно большей части украинской территории до наступления суровой зимней погоды.
В среду первые северокорейские войска приехали в курскую область, и с тех пор каждый день прибывают тысячи новых солдат. Высокопоставленный украинский чиновник, осведомленный о передвижениях войск, сказал, что к понедельнику ожидается сбор до 5000 северокорейских солдат
По словам чиновников, войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Они доставляются из владивостока транспортными самолетами Ил-76 на военный аэродром на западе россии, а затем отправляются в зону боевых действий.
По словам украинского чиновника, были неоднозначные сигналы о том, будут ли отправлены дополнительные северокорейские войска для участия в боевых действиях на украинской территории. В настоящее время они концентрируются только в курской области.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены россией в боевых действиях.
ГУР сообщало, что численность переброшенных в россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.
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