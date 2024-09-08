Иранский депутат подтвердил поставки ракет в РФ, представитель МИД Ирана отрицает это
Киев • УНН
Член парламента Ирана подтвердил поставки баллистических ракет России в обмен на продовольствие. МИД Ирана отрицает эти заявления, называя их «безосновательными» и настаивая на нейтралитете в конфликте.
Иранский депутат Ахмад Бахшайеш Ардестани подтвердил сообщения СМИ о поставках Тегераном баллистических ракет в Россию. В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани отрицает это.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Iran International.
Ахмад Бахшайеш Ардестани, член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике, признал военную помощь Ирана России менее чем через 24 часа после того, как миссия Ирана в ООН опровергла материал The Wall Street Journal о доставке баллистических ракет дальности в Россию.
Нам приходится обмениваться для удовлетворения наших потребностей, включая импорт соевых бобов и пшеницы. Часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть предусматривает отправку военных беспилотников в Россию
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На вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, законодатель ответил:
Хуже, чем есть, быть не может. Мы даем ракеты Хезболле, ХАМАС» и Хашд аш-Шааби, то почему бы не в Россию? Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции через наше партнерство с россией. Мы импортируем из россии сою, кукурузу и другие товары. Европейцы продают Украине оружие. НАТО зашло в Украину, то почему бы нам не поддержать своего союзника отправкой ракет и беспилотников в россию?
В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани завил агентству IRNA, что обвинения в передаче России иранских баллистических ракет являются якобы «безосновательными» и повторяются некоторыми западными государствами, по его мнению преследуя политические цели.
Как неоднократно подчеркивалось, Исламская Республика Иран, выступая против войны, поддерживает политическое решение для решения разногласий между Россией и Украиной, чтобы положить конец конфликту. Иран никогда не был частью конфликта и его продолжение
Контекст
По данным The Wall Street Journal, Иран передал России баллистические ракеты малой дальностии, но количество и дата передачи в точности неизвестна. По данным Института изучения войны, Иран согласился на обмен, рассчитывая на истребители Су-35.
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В феврале 2024 года Reuters сообщало, что Иран поставил России около 400 баллистических ракет класса «поверхность-поверхность».