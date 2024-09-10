Президент США Джо Байден в пятницу проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. И, как предположил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, на встрече могут обсудить разрешение для Украины на удары по рф дальнобойным оружием, передает УНН.

"... я вполне ожидаю, что это (обсуждение разрешения для Украины наносить удары по территории россии дальнобойным оружием - ред.) то, чем они займутся, когда встретятся в пятницу", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что с первого США работают над тем, чтобы Украина имела то, что нужно и когда это нужно, "чтобы быть максимально эффективными в борьбе с российской агрессией".

"... мы постоянно корректируем и адаптируемся в зависимости от условий на поле боя, в зависимости от того, что россия делала в этом месте и какими средствами. И это было сквозной линией во всем, что мы делали", - резюмировал Блинкен.

Глава МЗС Британії та Держсекретар США відвідають Київ цього тижня