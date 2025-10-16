Норвегія заявила про виконання місії щодо 100% електрокарів та готує зміни в стимулюванні

$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 134 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 7882 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 17349 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
07:17 • 12912 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго
05:41 • 23543 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 22751 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 20957 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 33235 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 53555 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52384 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Теги
Автори
Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА16 жовтня, 01:02 • 22136 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи16 жовтня, 02:44 • 24154 перегляди
Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України16 жовтня, 03:03 • 22983 перегляди
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК06:15 • 23176 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 14351 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
07:53 • 17352 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 14450 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 48445 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 62845 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 56081 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Китай
Сумська область
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 22299 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 71658 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 50116 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 52561 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 58073 перегляди
Золото
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Норвегія заявила про виконання місії щодо 100% електрокарів та готує зміни в стимулюванні

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Норвегія заявляє про виконання місії щодо переходу на 100% електромобілів до 2025 року, досягнувши 88,9% продажів у 2024 році. Уряд пропонує зміни до програми стимулювання, включаючи введення податків на електромобілі та збільшення податків на бензинові та дизельні авто.

Норвегія заявила про виконання місії щодо 100% електрокарів та готує зміни в стимулюванні

Норвегія заявляє про "виконання місії" щодо переходу на 100% електромобілів та пропонує зміни у стимулюванні, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

"Зараз, коли країна на порозі досягнення своєї мети - 100% продажів повністю електричних нових автомобілів в 2025 році, уряд Норвегії сигналізує про новий етап у своїй стратегії щодо електромобілів, пропонуючи зміни до своєї програми стимулювання, які включають введення податків на електромобілі", - ідеться у публікації.

Як повідомляється, Норвегія досягла такого результату завдяки комплексному пакету стимулів, включаючи звільнення від податків на придбання та ПДВ, безплатний доступ до платних доріг та автобусних смуг, а також належне оподаткування транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння.

Це призвело до того, що електромобілі стали кращим вибором для переважної більшості покупців нових автомобілів у країні. У 2024 році вражаючі 88,9% нових автомобілів, проданих у Норвегії, були повністю електричними, і цей показник продовжував зростати у 2025 році.

Бензинові та дизельні автомобілі зараз є застарілими на норвезькому ринку нових автомобілів, з кількома сотнями нових автомобілів на місяць, тоді як електромобілі становлять приблизно 95-97%.

"Ми поставили собі за мету зробити все нові легкові автомобілі електричними в 2025 році, і… ми можемо сказати, що ця мета досягнута", - вказав міністр фінансів країни Єнс Столтенберг.

З огляду на те, що фінішна пряма вже близько, уряд Норвегії зараз удосконалює свій підхід, пише видання.

Поточна програма стимулювання зберігає важливе звільнення від ПДВ для електромобілів, але лише до ціни покупки 500 000 норвезьких крон (приблизно 49 000 доларів). Цей крок розроблений для дорожчих, розкішних електромобілів, гарантуючи, що стимулювання принесе користь ширшому колу споживачів.

Однак, остання бюджетна пропозиція має на меті зменшити звільнення від податку на електромобілі для транспортних засобів вартістю 300 000 норвезьких крон (~30 000 доларів).

Це діятиме з 2026 року, а потім звільнення від податку повністю припиниться у 2027 році.

Окрім того, уряд країни планує збільшити податки на нові бензинові та дизельні автомобілі, що ще більше збільшить розрив у вартості з авто з нульовими викидами.

Однак пропозиція все ще має бути ухвалена урядом Норвегії, і існує певний опір.

Асоціації електромобілів виступають за більш тривалий період поступової відмови, щоб гарантувати, що темпи впровадження не знизяться.

США, Європа і Китай підштовхнули світовий бум на електрокари до рекордних максимумів15.10.25, 08:44 • 2598 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Норвегія
Єнс Столтенберг