Норвегія заявила про виконання місії щодо 100% електрокарів та готує зміни в стимулюванні

Норвегія заявляє про "виконання місії" щодо переходу на 100% електромобілів та пропонує зміни у стимулюванні, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

"Зараз, коли країна на порозі досягнення своєї мети - 100% продажів повністю електричних нових автомобілів в 2025 році, уряд Норвегії сигналізує про новий етап у своїй стратегії щодо електромобілів, пропонуючи зміни до своєї програми стимулювання, які включають введення податків на електромобілі", - ідеться у публікації.

Як повідомляється, Норвегія досягла такого результату завдяки комплексному пакету стимулів, включаючи звільнення від податків на придбання та ПДВ, безплатний доступ до платних доріг та автобусних смуг, а також належне оподаткування транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння.

Це призвело до того, що електромобілі стали кращим вибором для переважної більшості покупців нових автомобілів у країні. У 2024 році вражаючі 88,9% нових автомобілів, проданих у Норвегії, були повністю електричними, і цей показник продовжував зростати у 2025 році.

Бензинові та дизельні автомобілі зараз є застарілими на норвезькому ринку нових автомобілів, з кількома сотнями нових автомобілів на місяць, тоді як електромобілі становлять приблизно 95-97%.

"Ми поставили собі за мету зробити все нові легкові автомобілі електричними в 2025 році, і… ми можемо сказати, що ця мета досягнута", - вказав міністр фінансів країни Єнс Столтенберг.

З огляду на те, що фінішна пряма вже близько, уряд Норвегії зараз удосконалює свій підхід, пише видання.

Поточна програма стимулювання зберігає важливе звільнення від ПДВ для електромобілів, але лише до ціни покупки 500 000 норвезьких крон (приблизно 49 000 доларів). Цей крок розроблений для дорожчих, розкішних електромобілів, гарантуючи, що стимулювання принесе користь ширшому колу споживачів.

Однак, остання бюджетна пропозиція має на меті зменшити звільнення від податку на електромобілі для транспортних засобів вартістю 300 000 норвезьких крон (~30 000 доларів).

Це діятиме з 2026 року, а потім звільнення від податку повністю припиниться у 2027 році.

Окрім того, уряд країни планує збільшити податки на нові бензинові та дизельні автомобілі, що ще більше збільшить розрив у вартості з авто з нульовими викидами.

Однак пропозиція все ще має бути ухвалена урядом Норвегії, і існує певний опір.

Асоціації електромобілів виступають за більш тривалий період поступової відмови, щоб гарантувати, що темпи впровадження не знизяться.

