Эксклюзив
09:20 • 134 просмотра
Норвегия заявила о выполнении миссии по 100% электрокарам и готовит изменения в стимулировании

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Норвегия заявляет о выполнении миссии по переходу на 100% электромобилей к 2025 году, достигнув 88,9% продаж в 2024 году. Правительство предлагает изменения в программу стимулирования, включая введение налогов на электромобили и увеличение налогов на бензиновые и дизельные авто.

Норвегия заявила о выполнении миссии по 100% электрокарам и готовит изменения в стимулировании

Норвегия заявляет о "выполнении миссии" по переходу на 100% электромобилей и предлагает изменения в стимулировании, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

"Сейчас, когда страна на пороге достижения своей цели - 100% продаж полностью электрических новых автомобилей в 2025 году, правительство Норвегии сигнализирует о новом этапе в своей стратегии по электромобилям, предлагая изменения в своей программе стимулирования, которые включают введение налогов на электромобили", - говорится в публикации.

Как сообщается, Норвегия достигла такого результата благодаря комплексному пакету стимулов, включая освобождение от налогов на приобретение и НДС, бесплатный доступ к платным дорогам и автобусным полосам, а также надлежащее налогообложение транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

Это привело к тому, что электромобили стали лучшим выбором для подавляющего большинства покупателей новых автомобилей в стране. В 2024 году впечатляющие 88,9% новых автомобилей, проданных в Норвегии, были полностью электрическими, и этот показатель продолжал расти в 2025 году.

Бензиновые и дизельные автомобили сейчас являются устаревшими на норвежском рынке новых автомобилей, с несколькими сотнями новых автомобилей в месяц, тогда как электромобили составляют примерно 95-97%.

"Мы поставили себе цель сделать все новые легковые автомобили электрическими в 2025 году, и… мы можем сказать, что эта цель достигнута", - указал министр финансов страны Йенс Столтенберг.

Учитывая, что финишная прямая уже близко, правительство Норвегии сейчас совершенствует свой подход, пишет издание.

Текущая программа стимулирования сохраняет важное освобождение от НДС для электромобилей, но только до цены покупки 500 000 норвежских крон (приблизительно 49 000 долларов). Этот шаг разработан для более дорогих, роскошных электромобилей, гарантируя, что стимулирование принесет пользу более широкому кругу потребителей.

Однако, последнее бюджетное предложение имеет целью уменьшить освобождение от налога на электромобили для транспортных средств стоимостью 300 000 норвежских крон (~30 000 долларов).

Это будет действовать с 2026 года, а затем освобождение от налога полностью прекратится в 2027 году.

Кроме того, правительство страны планирует увеличить налоги на новые бензиновые и дизельные автомобили, что еще больше увеличит разрыв в стоимости с авто с нулевыми выбросами.

Однако предложение все еще должно быть принято правительством Норвегии, и существует определенное сопротивление.

Ассоциации электромобилей выступают за более длительный период постепенного отказа, чтобы гарантировать, что темпы внедрения не снизятся.

США, Европа и Китай подтолкнули мировой бум электрокаров к рекордным максимумам15.10.25, 08:44 • 2598 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Тренд
Норвегия
Йенс Столтенберг