Європарламент завтра розгляне резолюцію щодо зняття обмежень на удари по рф західною зброєю
Київ • УНН
Європарламент завтра розгляне резолюцію щодо скасування обмежень на використання Україною західної зброї для ударів по рф. Столтенберг підтримав обговорення цього питання, але рішення мають приймати окремі союзники.
Завтра, 19 вересня, Європарламент розгляне резюлюзіцю щодо скасування для України обмежень на використання західної зрої для ударів по території рф. Про це передає видання RAI News, пише УНН.
Європейський парламент закликає держави-члени негайно скасувати обмеження на використання західних систем озброєнь, поставлених в Україну, проти законних військових цілей на території росії, які перешкоджають здатності України повністю реалізувати своє право на самооборону згідно з міжнародним публічним правом
Голосуватимуть євродепутати завтра о 12:00 на пленарному засіданні.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який завершує свою каденцію, у понеділок висловив підтримку обговоренню питання використання Україною далекобійних ракет для ударів по території росії. Однак остаточне рішення з цього питання повинні ухвалювати окремі союзники.
Британія не схвалить удари України по рф далекобійною зброєю без згоди США - The Times16.09.24, 13:09 • 30291 перегляд