Столтенберг: кожна країна НАТО має сама вирішувати, чи дозволяти Україні використовувати далекобійні ракети проти Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який завершує свою каденцію, у понеділок висловив підтримку обговоренню питання використання Україною далекобійних ракет для ударів по території Росії. Однак остаточне рішення з цього питання повинні ухвалювати окремі союзники. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Президент України Володимир Зеленський вже кілька місяців закликає союзників дозволити Україні використовувати західні ракети, зокрема американські далекобійні ATACMS та британські Storm Shadow, для ударів по російських об'єктах у глибині Росії, щоб обмежити здатність Москви здійснювати атаки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент США Джо Байден провели переговори у Вашингтоні в п'ятницю, обговорюючи можливість дозволити Києву використовувати далекобійні ракети проти цілей у Росії. Проте рішення не було оголошено.

"Я вітаю ці обговорення та ці рішення, але остаточне рішення мають ухвалювати окремі союзники", — заявив Столтенберг в інтерв'ю радіо LBC. "У союзників різні політики з цього питання".

Деякі американські посадовці глибоко скептично налаштовані щодо того, що дозвіл на використання таких ракет зробить значний внесок у боротьбу Києва проти російських загарбників.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід буде безпосередньо воювати проти Росії, якщо дозволить Україні завдавати ударів за допомогою західних далекобійних ракет.

На запитання про можливу російську відповідь, Столтенберг сказав, що у війні немає "безризикових варіантів".

"Але я продовжую вважати, що найбільший ризик для нас, для Великої Британії, для НАТО, буде, якщо президент Путін переможе в Україні", — додав він.

Британія не схвалить удари України по рф далекобійною зброєю без згоди США - The Times