Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который завершает свою каденцию, в понедельник выразил поддержку обсуждению вопроса использования Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России. Однако окончательное решение по этому вопросу должны принимать отдельные союзники. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев призывает союзников разрешить Украине использовать западные ракеты, в частности американские дальнобойные ATACMS и британские Storm Shadow, для ударов по российским объектам в глубине России, чтобы ограничить способность Москвы осуществлять атаки.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден провели переговоры в Вашингтоне в пятницу, обсуждая возможность разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты против целей в России. Однако решение не было объявлено.

«Я приветствую эти обсуждения и эти решения, но окончательное решение должны принимать отдельные союзники», - заявил Столтенберг в интервью радио LBC. «У союзников разные политики по этому вопросу».

Некоторые американские чиновники глубоко скептически настроены относительно того, что разрешение на использование таких ракет внесет значительный вклад в борьбу Киева против российских захватчиков.

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад будет напрямую воевать против России, если позволит Украине наносить удары с помощью западных дальнобойных ракет.

На вопрос о возможном российском ответе, Столтенберг сказал, что в войне нет «безрисковых вариантов».

«Но я продолжаю считать, что наибольший риск для нас, для Великобритании, для НАТО, будет, если президент Путин победит в Украине», - добавил он.

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