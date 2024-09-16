Великобритания не одобрит использование ракет дальнего радиуса предоставленных Украине против целей в россии без согласия Соединенных Штатов, пишет The Times, передает УНН.

Пять бывших британских министров обороны и один бывший премьер-министр призвали действующего премьер-министра Британии Кира Стармера действовать в этом вопросе в одностороннем порядке. Они предупредили, что промедление только укрепит позиции президента рф владимира рутина.

Однако The Times сообщили, что Великобритания не будет "действовать в одиночку", поскольку американские системы наведения считаются решающим фактором в обеспечении попадания ракет в цель.

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Правительство страны считает, что США, скорее всего, дадут "зеленый свет" на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя в администрации президента Джо Байдена есть разногласия.

Министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что необходима "общая стратегия" среди западных союзников.

Он сказал: "Важно, чтобы у нас, союзников, которые поддерживают Украину, была общая стратегия победы в будущем. Сейчас мы обсуждаем это с Соединенными Штатами и другими ключевыми союзниками, но, конечно, мы отправляемся на Генеральную ассамблею ООН, где мы все встретимся с Зеленским чуть менее чем через 12 дней".

Он сказал, что "ни одна война не выигрывается одним оружием", но добавил: "Важно, чтобы мы поддерживали украинцев, чтобы они продолжали давать отпор России в Черном море, важно, чтобы они могли справиться с огромными вызовами в воздухе, которые бросает россия, и, конечно, чтобы мы поддерживали их - и мы это делаем - в обучении их собственных мужчин и женщин на линии фронта. Мы хотим поставить Украину в наиболее сильное положение в будущем".

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