США и Британия вероятно позволили бить Storm Shadow по рф, но официальных заявлений пока нет - The Guardian

Лондон и Вашингтон разрешили бить Storm Shadow по рф, но официальных заявлений пока нет. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме Президент США Джо Байден решительно отверг угрозы путина о якобы эскалации войны из-за использования Украиной западных ракет Storm Shadow. Также Байден опроверг утверждение, что применение этих ракет может стать поводом для начала войны НАТО с рф, подчеркнув, что не придает большого значения словам российского президента.

Байден избежал детальных комментариев относительно дальнейших планов поставок оружия, отметив, что этот вопрос обсуждается в правительстве.

Стармер, который прилетел в Вашингтон на фоне обострения ситуации, также подчеркнул, что страна-террорист несет ответственность за развязывание войны и заявил о праве Украины на самозащиту. Он уточнил, что обсуждения охватывали широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Украине, Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе.

По информации западных источников, Вашингтон и Лондон достигли предварительной договоренности разрешить Украине использовать ракеты большой дальности, хотя публичные заявления по этому поводу еще не сделаны.

Байден і Стармер обговорили Україну, Ізраїль та технологічну співпрацю