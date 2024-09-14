Байден и Стармер обсудили Украину, Израиль и технологическое сотрудничество

Президент Байден на встрече с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером обсудили Украину, безопасность Израиля и сотрудничество в сфере технологий. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Сегодня в Белом доме состоялась встреча президента США Джозефа Байдена с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Лидеры обсудили важные вопросы внешней политики, в частности непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Байден и Стармер выразили глубокую обеспокоенность из-за предоставления рф летального оружия со стороны Ирана и Северной Кореи, а также поддержку со стороны Китая оборонно-промышленного комплекса террористической стране. Лидеры подтвердили свою твердую приверженность безопасности Израиля и подчеркнули срочную необходимость прекращения огня для освобождения заложников и увеличения гуманитарной помощи в секторе Газа. Они также призвали Израиль сделать больше для защиты гражданского населения и решения гуманитарного кризиса.

Кроме этого, лидеры решительно осудили нападения, поддерживаемые Ираном, со стороны хуситов на коммерческие суда в Красном море.

Во время встречи Байден и Стармер также обсудили сотрудничество в сферах энергии и передовых технологий, а также вопросы безопасности в рамках соглашения AUKUS. Лидеры обсудили возможности для укрепления экономических связей между США и Великобританией. Президент Байден также подчеркнул важность Белфастского/Страстного пятничного соглашения в поддержании мира и стабильности в Северной Ирландии.

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