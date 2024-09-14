Байден і Стармер обговорили Україну, Ізраїль та технологічну співпрацю
Київ • УНН
Президент США та прем'єр Великобританії підтвердили підтримку України та безпеки Ізраїлю. Вони також обговорили співпрацю у сферах енергетики, технологій та економіки, засудивши атаки хуситів у Червоному морі.
Президент Байден на зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Кейром Стармером обговорили Україну, безпеку Ізраїлю та співпрацю у сфері технологій. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.
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Сьогодні у Білому домі відбулася зустріч президента США Джозефа Байдена з прем’єр-міністром Великобританії Кейром Стармером. Лідери обговорили важливі питання зовнішньої політики, зокрема непохитну підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.
Байден і Стармер висловили глибоку стурбованість через надання рф летальної зброї з боку Ірану та Північної Кореї, а також підтримку з боку Китаю оборонно-промислового комплексу терористичні країні. Лідери підтвердили свою тверду відданість безпеці Ізраїлю та наголосили на терміновій необхідності припинення вогню для звільнення заручників і збільшення гуманітарної допомоги в секторі Гази. Вони також закликали Ізраїль зробити більше для захисту цивільного населення та вирішення гуманітарної кризи.
Окрім цього, лідери рішуче засудили напади, підтримувані Іраном, з боку хуситів на комерційні судна в Червоному морі.
Під час зустрічі Байден і Стармер також обговорили співпрацю у сферах енергії та передових технологій, а також питання безпеки в рамках угоди AUKUS. Лідери обговорили можливості для зміцнення економічних зв’язків між США та Великобританією. Президент Байден також підкреслив важливість Белфастської/Страсної п’ятничної угоди у підтримці миру та стабільності в Північній Ірландії.
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