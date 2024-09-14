США і Британія ймовірно дозволили бити Storm Shadow по рф, але офіційних заяв поки немає - The Guardian
Київ • УНН
Байден і Стармер відкинули погрози путіна щодо ескалації через використання Україною ракет Storm Shadow. За даними джерел, Вашингтон і Лондон погодили дозвіл на їх застосування.
Лондон і Вашингтон дозволили бити Storm Shadow по рф, але офіційних заяв поки що немає. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
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Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Білому домі Президент США Джо Байден рішуче відкинув погрози путіна про нібито ескалацію війни через використання Україною західних ракет Storm Shadow. Також Байден заперечив твердження, що застосування цих ракет може стати приводом для початку війни НАТО з рф, підкресливши, що не надає великого значення словам російського президента.
Байден уникнув детальних коментарів щодо подальших планів постачання зброї, зазначивши, що це питання обговорюється в уряді.
Стармер, який прилетів до Вашингтона на тлі загострення ситуації, також підкреслив, що країна-терорист несе відповідальність за розв’язання війни та заявив про право України на самозахист. Він уточнив, що обговорення охоплювали широкий спектр питань, включно з ситуацією в Україні, Близькому Сході та Індо-Тихоокеанському регіоні.
За інформацією західних джерел, Вашингтон і Лондон досягли попередньої домовленості дозволити Україні використовувати ракети великої дальності, хоча публічні заяви з цього приводу ще не зроблені.
Байден і Стармер обговорили Україну, Ізраїль та технологічну співпрацю14.09.24, 03:43 • 69178 переглядiв