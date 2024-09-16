Британія не схвалить удари України по рф далекобійною зброєю без згоди США - The Times

Велика Британія не схвалить використання ракет дальнього радіусу наданих Україні проти цілей у росії без згоди Сполучених Штатів, пише The Times, передає УНН.

П'ять колишніх британських міністрів оборони і один колишній прем'єр-міністр закликали чинного прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера діяти у цьому питанні в односторонньому порядку. Вони попередили, що зволікання тільки зміцнить позиції президента рф володимира путіна.

Однак The Times повідомили, що Велика Британія не буде "діяти поодинці", оскільки американські системи наведення вважаються вирішальним фактором у забезпеченні потрапляння ракет у ціль.

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Уряд країни вважає, що США, найімовірніше, дадуть "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, хоча в адміністрації президента Джо Байдена є розбіжності.

Міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що необхідна "спільна стратегія" серед західних союзників.

Він сказав: "Важливо, щоб у нас, союзників, які підтримують Україну, була спільна стратегія перемоги в майбутньому. Зараз ми обговорюємо це зі Сполученими Штатами та іншими ключовими союзниками, але, звісно, ми вирушаємо на Генеральну асамблею ООН, де ми всі зустрінемося із Зеленським трохи менше ніж за 12 днів".

Він сказав, що "жодна війна не виграється однією зброєю", але додав: "Важливо, щоб ми підтримували українців, щоб вони продовжували давати відсіч росії в Чорному морі, важливо, щоб вони могли впоратися з величезними викликами в повітрі, які кидає росія, і, звісно, щоб ми підтримували їх - і ми це робимо - у навчанні їхніх власних чоловіків і жінок на лінії фронту. Ми хочемо поставити Україну в найбільш сильне становище в майбутньому".

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