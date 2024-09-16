Британія не схвалить удари України по рф далекобійною зброєю без згоди США - The Times

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54663 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 102764 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 140944 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116843 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109120 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113766 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139087 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75164 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83628 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177075 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 25153 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30441 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 29302 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 20844 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 33708 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 140944 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139087 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177075 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515859 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5770 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 29302 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30441 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34982 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59026 перегляди
Актуальне
Британія не схвалить удари України по рф далекобійною зброєю без згоди США - The Times

Британія не схвалить удари України по рф далекобійною зброєю без згоди США - The Times

Київ • УНН

 • 30291 перегляди

Велика Британія не дозволить Україні використовувати надані ракети дальнього радіусу проти цілей у росії без згоди США. Уряд очікує "зеленого світла" від США на Генасамблеї ООН.

Велика Британія не схвалить використання ракет дальнього радіусу наданих Україні проти цілей у росії без згоди Сполучених Штатів, пише The Times, передає УНН.

П'ять колишніх британських міністрів оборони і один колишній прем'єр-міністр закликали чинного прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера діяти у цьому питанні в односторонньому порядку. Вони попередили, що зволікання тільки зміцнить позиції президента рф володимира путіна.

Однак The Times повідомили, що Велика Британія не буде "діяти поодинці", оскільки американські системи наведення вважаються вирішальним фактором у забезпеченні потрапляння ракет у ціль.

США і Британія ймовірно дозволили бити Storm Shadow по рф, але офіційних заяв поки немає - The Guardian14.09.24, 08:57 • 52767 переглядiв

Уряд країни вважає, що США, найімовірніше, дадуть "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, хоча в адміністрації президента Джо Байдена є розбіжності.

Міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що необхідна "спільна стратегія" серед західних союзників.

Він сказав: "Важливо, щоб у нас, союзників, які підтримують Україну, була спільна стратегія перемоги в майбутньому. Зараз ми обговорюємо це зі Сполученими Штатами та іншими ключовими союзниками, але, звісно, ми вирушаємо на Генеральну асамблею ООН, де ми всі зустрінемося із Зеленським трохи менше ніж за 12 днів".

Він сказав, що "жодна війна не виграється однією зброєю", але додав: "Важливо, щоб ми підтримували українців, щоб вони продовжували давати відсіч росії в Чорному морі, важливо, щоб вони могли впоратися з величезними викликами в повітрі, які кидає росія, і, звісно, щоб ми підтримували їх - і ми це робимо - у навчанні їхніх власних чоловіків і жінок на лінії фронту. Ми хочемо поставити Україну в найбільш сильне становище в майбутньому".

Армія рф у вересні випустила по Україні понад 640 "шахедів" - Зеленський16.09.24, 12:16 • 24514 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24