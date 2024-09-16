Армія рф у вересні випустила по Україні понад 640 "шахедів" - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що у вересні росія випустила понад 640 "шахедів" по Україні. Більшість дронів було збито.
У вересні російські війська вже випустили по території України понад 640 "шахедів". Про це у понеділок повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Лише за першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 "шахедів". На щастя, більшість із них збили наші воїни. Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит. Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО
Він також нагадав, що цієї ночі російська армія запустила 56 "шахедів", із них 53 були збиті. Наші захисники неба ефективно відпрацювали в багатьох регіонах, наголосив Зеленський.
Над Україною вночі збили 53 з 56 "шахедів", ще три втрачено16.09.24, 08:25 • 38694 перегляди