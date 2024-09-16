Армия рф в сентябре выпустила по Украине более 640 "шахедов" - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что в сентябре россия выпустила более 640 «шахедов» по Украине. Большинство дронов было сбито.
В сентябре российские войска уже выпустили по территории Украины более 640 "шахедов". Об этом в понедельник сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Только за первую половину этого сентября российские террористы применили против украинских городов и сел более 640 "шахедов". К счастью, большинство из них сбили наши воины. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать более эффективным украинский воздушный щит. Усиливаем наши Воздушные силы, мобильные огневые группы, все подразделения ПВО
Он также напомнил, что этой ночью российская армия запустила 56 "шахедов", из них 53 были сбиты. Наши защитники неба эффективно отработали во многих регионах, подчеркнул Зеленский.
Над Україною вночі збили 53 з 56 "шахедів", ще три втрачено16 сентября 2024, 05:25 • 24848 просмотров