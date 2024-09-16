Армия рф в сентябре выпустила по Украине более 640 "шахедов" - Зеленский

В сентябре российские войска уже выпустили по территории Украины более 640 "шахедов". Об этом в понедельник сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Только за первую половину этого сентября российские террористы применили против украинских городов и сел более 640 "шахедов". К счастью, большинство из них сбили наши воины. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать более эффективным украинский воздушный щит. Усиливаем наши Воздушные силы, мобильные огневые группы, все подразделения ПВО - написал Зеленский в Telegram.

Он также напомнил, что этой ночью российская армия запустила 56 "шахедов", из них 53 были сбиты. Наши защитники неба эффективно отработали во многих регионах, подчеркнул Зеленский.

Над Україною вночі збили 53 з 56 "шахедів", ще три втрачено