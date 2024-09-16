Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны

В небе над Украиной ночью сбито 53 из 56 вражеских ударных дронов типа Shahed, еще три локационно потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

В ночь на 16 сентября, как сообщается, противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

"С 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 56 ударных БплА (пуски из Курска и Ейска - рф). Основное направление удара - Киевщина", - говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбито 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий - сообщили в ПС ВСУ в Telegram.

Отражали воздушное нападение, как указано, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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