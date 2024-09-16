Над Україною вночі збили 53 з 56 "шахедів", ще три втрачено

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Київ • УНН

 • 38694 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбиття масштабної атаки російських дронів вночі 16 вересня. 53 з 56 ворожих БпЛА типу Shahed були збиті над різними областями України.

У небі над Україною вночі збито 53 з 56 ворожих ударних дронів типу Shahed, ще три локаційно втрачені, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

У ніч на 16 вересня, як повідомляється, противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

"Із 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски із Курська та Єйська – рф). Основний напрямок удару – Київщина", - ідеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків

- повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Відбивали повітряний напад, як вказано, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Київ відбив восьму повітряну атаку у вересні: ППО знищила близько 20 дронів16.09.24, 06:40 • 105798 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиївКиївщина

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