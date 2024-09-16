Над Україною вночі збили 53 з 56 "шахедів", ще три втрачено
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбиття масштабної атаки російських дронів вночі 16 вересня. 53 з 56 ворожих БпЛА типу Shahed були збиті над різними областями України.
У небі над Україною вночі збито 53 з 56 ворожих ударних дронів типу Shahed, ще три локаційно втрачені, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
У ніч на 16 вересня, як повідомляється, противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".
"Із 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски із Курська та Єйська – рф). Основний напрямок удару – Київщина", - ідеться у повідомленні.
У результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків
Відбивали повітряний напад, як вказано, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Київ відбив восьму повітряну атаку у вересні: ППО знищила близько 20 дронів16.09.24, 06:40 • 105798 переглядiв