Київ відбив восьму повітряну атаку у вересні: ППО знищила близько 20 дронів
Київ • УНН
Київ зазнав чергової атаки безпілотників, ймовірно типу "Shahed". ППО знищила майже два десятки ворожих БпЛА навколо столиці, постраждалих і руйнувань не зафіксовано.
Київ став об'єктом восьмої повітряної атаки окупантів у вересні. ППО збила навколо столиці майже два десятка ворожих БпЛА . Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
Деталі
У ніч на понеділок ворожі війська застосували ударні безпілотники, ймовірно, типу "Shahed".
Оголошення повітряної тривоги в столиці відбулося близько другої ночі і тривало приблизно три з половиною години. Безпілотники атакували Київ з різних напрямків і у кількох групах. Протиповітряна оборона змогла знищити майже два десятка ворожих БпЛА в повітряному просторі навколо міста.
Згідно з попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань не зафіксовано. Подальші деталі щодо типу та кількості ворожих безпілотників будуть надані у звітах Повітряних Сил.
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