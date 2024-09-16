У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає всіх мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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У Повітряних Силах ЗСУ поінформували щодо БпЛА на Київ з південного заходу.
Київ оголошено повітряну тривогу: працює ППО15.09.24, 22:02 • 49212 переглядiв