Київ оголошено повітряну тривогу: працює ППО
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає всіх мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо ворожих БпЛА, які прямують в бік Київщини. Крім того, Київська ОВА попередила, що в області працюють сили ППО.